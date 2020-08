"Vielfalt bedeutet Sicherheit - vor Frostschäden, vor Klimaveränderungen. Und außerdem - Vielfalt schmeckt!", sagt Herbert Ritthaler. Er möchte, dass die Vielfalt auf deutschen Obstwiesen wieder Normalität wird. Seine Baumschule in Hütschenhausen ist so etwas, wie die Arche Noah für Obstbäume in Rheinland-Pfalz geworden.

Bild: SWR