Kloster auf Zeit - Eine Woche als Shaolin-Mönch

Für viele ein lang gehegter Traum: Einmal so leben wie die TV-Helden aus der Kindheit, wie Captain Kirk in "Raumschiff Enterprise" oder Cane in der Serie "Kung Fu". Genau das macht Thomas, SWR-Redakteur und begeisterte Kampfkünstler. Er lebt und trainiert eine Woche mit Shaolin-Mönchen im Shaolin Temple in Otterberg bei Kaiserslautern. Die Shaolin-Mönche öffnen ihre mehr als 1.500 Jahre alte Tradition, die lange Geheimwissen war, für die Menschen im Westen.

Bild: SWR