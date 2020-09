Machtlos, gefangen, wie gelähmt - sicherlich haben Sie auch schon Situationen erlebt, in denen Sie sich völlig ausgeliefert fühlten. Solche Gefühle von Ohnmacht befallen uns nicht nur in lebensbedrohlichen Situationen. Auch das Kind, das in einem gewalttätigen Elternhaus aufwächst oder die Person am Arbeitsplatz, die ständigem Mobbing ausgesetzt ist, erlebt die Ausweglosigkeit. "Ausgeliefert" lautet das Thema am 11. September 2020 im NACHTCAFÉ bei Michael Steinbrecher

Bild: SWR