Familie - was uns eint, was uns entzweit

Familie: Das sind meist die Menschen, die uns am nächsten stehen. Diejenigen, die uns unterstützen und denen wir uns verbunden fühlen. Doch gleichzeitig bietet Familie auch besonders viel Konfliktpotential. Wie geht man mit Krisen innerhalb der Familie um? Und: Wann ist Trennung die bessere Lösung?<br/><br/>Darüber spricht Michael Steinbrecher mit folgenden Gästen: <br/><br/>Katja Westphal (00:01:52), eine schwere Erkrankung brachte ihr den Bruder näher und führte zur Trennung vom Partner<br/><br/>Christian Rappe (00:18:38), konnte seinen Sohn, der sich dem IS in Syrien anschloss, nicht retten<br/><br/>Janina Michalke (00:43:10), verlor ihren berühmten Vater, Boxer Graciano Rocchigiani, durch dessen Alkoholexzesse <br/><br/>Markus Malcher (00:55:47), spürt eine Verbindung zu seinem afrikanischen Vater, den er nie kennenlernte<br/><br/>Elke Sohler (01:08:40), ihre Tochter nahm sich das Leben und riss eine Lücke in die Großfamilie<br/><br/>Dr. Mathias Jung, Psychotherapeut

Bild: SWR