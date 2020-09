Es kann jedem von uns passieren: In einem unbeobachteten Moment entwischt das eigene Kind und das Unglück nimmt seinen Lauf. Einmal kurz nicht aufgepasst, und schon ist es zu spät -| wie können wir mit so einem tragischen Unfall weiterleben? Es gibt aber auch diejenigen, die kaltblütig ein Menschenleben auslöschen. Kann man als Angehöriger so eine Tat jemals vergeben?

Bild: SWR