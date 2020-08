Treffpunkt Sommerreise - Entdeckungen im Allgäu

Berge, Kühle, Kässpatzen -| Der Treffpunkt ist auf Entdeckungstour im Allgäu. Die Sommerreise führt zur Alpe Ornach, in die Breitachklamm, zum Alpsee und ins Kräuterdorf Stiefenhofen. Außerdem wird das Geheimnis von echten Allgäuer Kässpatzen gelüftet. Und hoch hinaus geht‘s in der Skisprungarena in Oberstdorf.

Bild: SWR