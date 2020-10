Die geheimen CDU-Tricks hinter Amthors Rettung

Du musst nicht 24 Stunden online sein. Wir sind es für dich. Weil der Kaffee in unserer Redaktion sehr günstig ist. Die Highlights diese Woche: Überraschung! Du kannst Briefe mit SMS frankieren. Dazu mischt ein kleiner Edeka-Supermarkt gerade TikTok auf. Und wir werfen in unserer tief recherchierten Story einen Blick auf Philipp Amthor: Wie er und die CDU die Medien ausgetrickst haben und was da für eine schlaue Kommunikationsstrategie dahinter steckt. Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR