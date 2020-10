Das dreckige Imperium hinter deinem Bier

Bier-Krise in Deutschland! Noch nie haben deutsche Brauer so wenig verkauft wie während Corona. Und schon davor war die Lage enorm angespannt. Denn im Hintergrund des deutschen Bier-Markts haben sich zwei Konzern-Giganten festgebissen, die ein wahres Bier-Imperium hochgezogen haben. Davon betroffen sind auch höchst wahrscheinlich Marken in deinem Kühlschrank. Was das für ein dreckiges Geschäft rund ums deutsche Bier geworden ist, zeigen wir euch heute. Und außerdem: Die Highlight-News der Woche lustig verpackt. Mit Philipp Walulis.

Bild: SWR