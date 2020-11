Demo-Debakel, Dieter Nuhr und Scheuers Propaganda-Büro

In unseren Highlights der Woche geht's diesmal um: die verrückte Eskalation bei der Schwurbler-Demo in Berlin. Den wilden Zoff um Dieter Nuhr. Und Andi Scheuers Propaganda-Zimmer, das kritische Presse "torpediert". Das und noch viel mehr in der Walulis Woche! Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR