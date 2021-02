FC-Bayern-Hass, RTL vs. RTL2 und Haftbefehl gegen Hildmann

Walulis Woche liefert euch die lustigsten Highlights der Woche und spannende neue Hintergründe zu einem bestimmten Thema. In unseren Höhepunkten geht's diesmal um: Söders eindrucksvoll unangenehme Erklärung der Corona-Maßnahmen für Kinder. Frank Plasbergs Übertragungs-Panne. Und in unserer ausführlichen Story geht's um den Hass auf den FC Bayern München und was wir daraus lernen können. Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR