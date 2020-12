Heidi Klum, 5-Sterne Fakes und der typische Jahresrückblick

Unsere Highlights diese Woche: Um Heidi Klum und ihre Teenie-Tochter Leni bricht der Youtube-Hype aus. Hollywood-Star Tom Cruise wütet am Film-Set wegen gebrochener Corona-Regeln. Und in unserer großen Story zeigen wir, wie Fake-Bewertungen auf Amazon zum Kauf von Weihnachts-Schrott verführen. Im Ernstfall droht sogar Lebensgefahr! Das alles und mehr in Walulis Woche. Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR