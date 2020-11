In unseren Highlights der Woche geht's um: die Impf-Verschwörung um Attila Hildmann! Eine überraschende Ankündigung von Netflix! Und: Red Bull verbreitet über seine Medien jetzt plötzlich Schwachsinn zu Corona. Was dahintersteckt, zeigen wir in unserer Story. Das und noch viel mehr in der Walulis Woche! Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR