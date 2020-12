Querdenker-Nazis, Macho-TV und RTLs Show-Blamage

Unsere Highlights diese Woche: Oli Pocher, Chris Tall und Mario Barth blamieren sich im Fernsehen. Namibia hat gewählt: Es ist Adolf Hitler. Ernsthaft. Und in unserer großen Story widmen wir uns den Nazis in der Machtzentrale der Querdenker. Kleiner Spoiler: Es ist noch viel schlimmer als gedacht. Das alles und mehr in Walulis Woche. Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR