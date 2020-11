Verschwörer jagen Teenies, Kanzleramts-Crash und Zoff bei Pro7

In unseren Highlights der Woche geht's diesmal um: Den Aufstand der #Quotenfrauen! Verschwörer ködern jetzt in Teenie-Apps! Es gibt Zoff um Moderator Elton und die Pro7-Show "Schlag den Star”! Und: Wir beleuchten, wie sich in den Medien ein absurder Kampf ums Gendern auftut. Das alles und mehr in der Walulis Woche. Wie immer mit Philipp Walulis.

Bild: SWR