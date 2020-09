Warum Comedy-Helden jetzt gelöscht werden sollen

Die Comedy-Helden unserer Kindheit und Jugend stehen am Social-Media-Pranger. Von Michael Bully Herbig bis Otto Waalkes. Grund: In früheren Sketchen haben sie Minderheiten klischeehaft bis verletzend dargestellt. In den USA werden deswegen nun schon ganze Scrubs-Folgen gelöscht. Worüber können wir noch lachen? Wir zeigen, wie wir damit umgehen können. Und außerdem: Das Witzigste der Woche im Schnelldurchlauf. Mit Philipp Walulis.

Bild: SWR