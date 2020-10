Wie sich Clans in unsere Köpfe gaunern

Vor Clans gibt es in Deutschlands Medien kaum Entkommen. Reißerische Berichte zeigen, wie Oberhäupter von kriminellen Großfamilien ihr Gesicht verlieren. Bushido streitet sich mit Arafat Abou-Chaker vor Gericht. Und die Fußball-Nationalmannschaft binged die Gangsta-Serie 4Blocks. Die Faszination an Clans ist riesig. Wir zeigen euch, was dahintersteckt. Und wie immer: die News-Highlights der Woche. Lustig verpackt. Mit Philipp Walulis.

Bild: SWR