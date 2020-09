Zurück aus dem Urlaub

Gut erholt kommen Dui do on de Sell aus dem Urlaub zurück und haben sich bei ihrer "Wohnzimmer-Comedy" natürlich jede Menge zu erzählen. Eigentlich wollte Petra (Petra Binder) zum Schnorcheln an die Cote d' Azur. Doch ein Frittierkurs für Fortgeschrittene hat sie schon gleich hinter der französischen Grenze im Elsass aufgehalten. Doris (Doris Reichenauer) hat ihren Urlaub in Deutschland verbracht, weil man sie da einfach besser versteht. Alois und Elsbeth Gscheidle haben in der Zwischenzeit auf die Wohnung aufgepasst und ein ganz besonderes Willkommensgeschenk hinterlassen. Außerdem in dieser Folge mit dabei: Alice Hoffmann, Horst Schroth und die A-cappella Bande Füenf.

Bild: SWR