tagesschau24-Jahresrückblick 2019 - Wissenschaft

Sie wollen an den Feiertagen mal was anderes unternehmen? Gönnen Sie sich doch einen Ausflug auf die Eisbahn, ins Panoptikum oder sogar aufs Dach der Elbphilharmonie! Unmöglich, all das unterzukriegen? Mitnichten! Schalten sie einfach ein - oder klicken Sie rein - und begeben Sie sich mit uns auf spannende Reisen ins Wissenschaftsjahr 2019. Mit jeder Menge Proviant für den Geist spazieren wir mit Ihnen durch das Klima, die Gene und das All. Worauf warten Sie noch? Der Wissenscheck-In ist geöffnet!

Bildquelle: ARD-Standbild