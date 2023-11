MI 22.11. 20:15 - 21:45 Uhr

Krieg in Nahost - Antisemitismus in Deutschland

Was tun gegen den Hass?

BR ・ 90 Min. UT

Wie konnte der Antisemitismus so schnell noch aggressiver werden? Welche Rolle spielen Vorurteile und Nichtwissen über den Konflikt in Nahost? Und: Was kann gegen diesen Hass getan werden? | In Reportagen, Gesprächen und Schalten in die Krisenregion werden diese Fragen ausführlich in einem großen Themenabend im BR Fernsehen analysiert und diskutiert. Gäste sind die deutsch-israelische Unternehmerin Jenny Havemann, der Vorsitzende des Palästina-Forums Bonn, Aref Hajjaj, der Psychologe und Publizist Ahmad Mansour und Andreas Reinicke, ehemaliger EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess.