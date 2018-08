Abenteuer Erde

Abenteuer Erde: Delfine hautnah (1/2) - Dreamteams

28.08.2018 | 43 Min. | UT | Verfügbar bis 05.09.2018 | Quelle: WDR

Man kennt sie als Fernsehstars und Entertainer in Delfinarien: Delfine gehören zu den beliebtesten und bekanntesten Tieren der Welt. Doch unser Wissen stammt größtenteils von Tieren in Gefangenschaft. Wie leben Delfine in den Weiten der Ozeane? Was macht ihren Erfolg aus? Autor/-in: John Downer