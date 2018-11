Abenteuer Erde

Planet Deutschland - 300 Millionen Jahre - Der große Crash (1/3)

25.11.2018 | 44 Min. | Verfügbar bis 02.12.2018 | Quelle: WDR

Planet Deutschland erzählt die dramatische Ursprungsgeschichte dieses Landes - vom Karbon bis in unsere Tage. Die Reise führt von den höchsten Alpengipfeln bis zu den rauen Nordseeküsten, von den Kratern der Eifel bis in das Flusslabyrinth des Spreewaldes. Wie ist das Land zu dem geworden, was wir Deutschland nennen? Bis es so aussah wie heute ist das Land durch die verschiedensten Klimazonen "gereist", wurde von Elementen geformt und vom Zusammenprall mit anderen Kontinenten gefaltet. Gleichermaßen hat sich die Tierwelt unseres Landes gewandelt. Wildschweine, Hasen, Füchse und eine artenreiche Vogelwelt sind heute Teil der Natur. Doch noch vor einiger Zeit galt Deutschland als der natürliche Lebensraum von Flamingos und Seekühen. Und auch Dinosaurier hatten hier ihr Zuhause.