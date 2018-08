Brennpunkt

Brennpunkt: Wut, Protest, Gewalt - Chemnitz und die Folgen

30.08.2018 | 10 Min. | Quelle: ARD-Aktuell

Die Ereignisse in Chemnitz halten seit dem vergangenen Wochenende ganz Deutschland in Atem und haben in der Bundespolitik eine breite Diskussion ausgelöst. Heute besucht der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer mit seinem Kabinett die Stadt zu einem Bürgerdialog und wieder sind Proteste angekündigt. Der "Brennpunkt" zeigt mit Beiträgen, Live-Schalten und Expertengesprächen die aktuelle Situation und fragt nach den Hintergründen der Entwicklung.