Christiane Hörbiger zum 80. Geburtstag

Sie war Görings Nichte in dem Kultfilm "Schtonk", eine Alkoholkranke in "Wie ein Licht in der Nacht" und eine blinde Feministin in der neusten Komödie "Einmal Sohn, immer Sohn". Christiane Hörbiger, 1938 in Wien geboren, zählt zu den wandelbarsten Charakterdarstellerin im deutschsprachigen Raum. Am 13. Oktober wird die "Grande Dame" der Schauspielkunst, die nahezu alle wichtigen Filmpreise abgeräumt hat, 80 Jahre alt.