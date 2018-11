Die Sofa-Richter

Die Sofa-Richter - Best Of "Gerechtigkeit"

12.11.2018 | 45 Min. | Verfügbar bis 11.11.2019 | Quelle: SWR

Ärger um den Hauptgewinn - müssen Kumpels teilen? Und: Was Gäste reklamieren dürfen - welche Rechte habe ich im Restaurant? Die Sofa-Richter diskutieren diese und andere Fragen in einer "Best Of"-Ausgabe zum Thema Gerechtigkeit.