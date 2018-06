Die rbb Reporter

Unter Beobachtung

17.06.2018 | 44 Min. | Verfügbar bis 17.06.2019 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Berlin ist zur Hauptstadt der Überwachungskameras geworden. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viel Videoüberwachung wie hier. Aber machen Kameras unser Leben sicherer und wie funktioniert die Technik? Was halten die Berliner und Berlin-Gäste davon?