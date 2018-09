Dokumentation und Reportage

Das Geheimnis der Wüstenelefanten

19.09.2018 | 44 Min. | UT | Verfügbar bis 26.09.2018 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Heißer Sand, wohin man auch blickt - die Namib im Süden Afrikas ist die älteste Wüste der Welt, und gleichzeitig eine der lebensfeindlichsten. Und doch hat es eine Vielzahl von Tieren geschafft, sich an das harte Leben in Trockenheit anzupassen. Die größten unter ihnen sind Wüstenelefanten. Um in der Wüste Namibias zu überleben, müssen sie lange, entbehrungsreiche Wanderungen auf sich nehmen. Nur die Leitkuh Clarissa weiß, wo die wenigen Wasserquellen zu finden sind. Nahrung ist knapp und die Hitze unerträglich, für ihre kleine Tochter Maja könnte die nächste Wasserstelle schon zu spät kommen.