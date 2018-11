Dokumentation und Reportage

Vom Kuscheln, Träumen und Schmusen - Erdmännchen

28.11.2018 | 44 Min. | UT | Verfügbar bis 05.12.2018 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 05.12.2018.

Ein Erdmännchen nach dem anderen schlüpft aus dem Bau; sie stellen sich auf die Hinterbeine und blinzeln in die Sonne. Reihum beziehen sie Stellung, suchen Horizont und Himmel nach möglichen Feinden ab. Die Luft ist rein! Nun kommen auch die Jüngsten aus dem Bau gekrabbelt. So oder so ähnlich spielt sich das Familienleben der Erdmännchen jeden Morgen ab. Aber was passiert in der Nacht? Liegen sie alle dicht gedrängt zusammen oder einzeln im Bau? Wie träumen Erdmännchen, und schmusen sie auch miteinander? Zusammen mit Forschern der Universität Zürich ist ein Fernsehteam erstmals diesen Fragen nachgegangen.