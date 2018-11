Echtes Leben

Wie viel soll ich Bettlern geben?

11.11.2018 | 29 Min. | UT | Verfügbar bis 11.11.2019 | Quelle: Das Erste

In der Vorweihnachtszeit betteln in den Städten besonders viele Obdachlose und verarmte Menschen, auch gemeinnützige Organisationen bitten in dieser Zeit häufiger um Spenden. Wie sollen wir ihnen begegnen?