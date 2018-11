Fernsehfilm

Nackt unter Wölfen

20.11.2018 | 102 Min. | Verfügbar bis 27.11.2018 | Quelle: WDR

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 27.11.2018.

Wenige Wochen vor der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald im Frühjahr 1945 kommt ein dreijähriges Kind im Inneren eines Koffers in das Lager und scheint dem Tode geweiht. Aber eine Gruppe von Häftlingen versteckt den Jungen vor der SS. Immer unter Lebensgefahr und in der Hoffnung, dass die Gefangenschaft in der Hölle auf Erden wenigstens etwas bringt, das Sinn macht, sichern sie das nackte Überleben des Kindes und damit die Hoffnung auf eine Zukunft.

Drama mit Florian Stetter