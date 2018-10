Film und Serie

Operation Zucker. Jagdgesellschaft

08.10.2018 | 88 Min. | Verfügbar bis 07.01.2019 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2018

Karin Wegemann hat das LKA nach den Geschehnissen von "Operation Zucker" verlassen und unterrichtet an einer Polizeischule. Sie begegnet dem investigativen Journalisten Maik Fellner, dessen Thema seit Jahren der Kinderhandel in Deutschland ist. Wegemann ermittelt in Potsdam in einem Kinderhändlerring.