Zuckersand

03.10.2018 | 89 Min. | Verfügbar bis 01.11.2018

Eine Kindheit in der DDR, 1979. Die beiden zehnjährigen Freunde Fred und Jonas verbindet die jungenhafte Lust auf Freiheit und Abenteuer. Wenn da nicht die Mauer zwischen Ost und West wäre. Bei ihrem Traum von Australien geraten sie in die Frontlinie, die weit in die Gegenwart reicht.