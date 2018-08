Filme im Ersten

Der Tel-Aviv-Krimi: Shiv'a

23.08.2018 | 89 Min. | UT | Verfügbar bis 23.11.2018 | Quelle: Das Erste

Sara Stein, Berliner Kriminalkommissarin mit jüdischen Wurzeln, ist inzwischen mit dem israelischen Musiker David Shapiro verheiratet und lebt in Israel. Noch bevor sie offiziell ihren Dienst im Kommissariat in Tel Aviv antritt, wird sie mit einem diffizilen Fall betraut: Chief-Inspektor Noam Shavit wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden.