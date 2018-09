Filme im Ersten

Die Füchsin - Dunkle Fährte

13.09.2018 | 87 Min. | Verfügbar bis 13.12.2018 | Quelle: Das Erste

Anne Marie Fuchs lebt zurückgezogen in Düsseldorf. Was keiner ahnt: Die unscheinbare Frau ist eine ehemalige DDR-Spionin. Als in ihrem Umfeld ein Mord geschieht, zeigt sie ihr wahres Gesicht und überschreitet etliche Grenzen der Legalität.