Filme im Ersten

Kafkas Der Bau

24.09.2018 | 103 Min. | UT | Verfügbar bis 01.10.2018 | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 01.10.2018.

Ein Mann in den besten Jahren, der alles erreicht zu haben scheint, hat sich eingerichtet in seinem Bau - einem festungsartigen Wohnkomplex. Doch so sehr er das ignorieren will: Es gibt sie doch, die Welt dort draußen.