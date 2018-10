Filme

Toter Winkel

30.09.2018 | 90 Min. | Verfügbar bis 30.12.2018 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.12.2018.

Karl Holzer führt ein schönes Leben in einer deutschen Kleinstadt. Mit seiner Frau und seinem Sohn Thomas versteht er sich gut. Doch als Thomas‘ Freund aus Kindertagen unter ungeklärten Umständen stirbt, kommt schnell das Gerücht auf, der Tote und auch Thomas seien in schwere, rechtsterroristische Verbrechen verwickelt gewesen. Währenddessen wird die Familie der 15-jährigen Anyá abgeschoben, ihr gelingt die Flucht. Karl Holzer trifft auf das verstörte Mädchen. Und am Ende holt ihn ein unfassbarer Verdacht ein: Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Anyás Familie und dieser rechtsterroristischen Zelle?