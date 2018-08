Alexander Gerst und die Toilette auf der Raumstation

Wie geht das eigentlich, wenn ein Astronaut aufs Klo geht? Alexander Gerst gibt intime Einblicke in den Alltag im All, in dem Fall in die Toiletten an Bord der Raumstation ISS. Mehr davon gibt's ab sofort jeden letzten Freitag im Monat - um 19.30 Uhr in ARD-alpha.