Kontraste

Wie sich Politik und Menschen immer weiter entfernen

11.10.2018 | 9 Min. | Verfügbar bis 11.10.2019 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 11.10.2019.

Die Volksparteien sind im Umfragetief, in den Ländern drohen sie ihre Mehrheiten zu verlieren. Und Angela Merkel findet kaum noch Zugang zu den Bürgern. Selbst am Tag der Deutschen Einheit wollten der Kanzlerin nur peinlich wenige Menschen die Hand schütteln. Wie konnte es so weit kommen? KONTRASTE hat am 3. Oktober mit Menschen in ganz Deutschland gesprochen.