Maischberger

Bayern wählt, Berlin zittert: Droht ein politisches Beben?

10.10.2018 | 74 Min. | UT | Verfügbar bis 11.10.2019 | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 11.10.2019.

Ganz Deutschland schaut am Sonntag gebannt nach Bayern: Der CSU droht eine gewaltige Klatsche an den Wahlurnen. Sogar eine Landesregierung ohne CSU wäre möglich. Doch auch in Berlin könnten die politischen Verhältnisse ins Rutschen kommen.