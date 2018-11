Menschen hautnah

Eltern hinter Gittern

08.11.2018 | 44 Min. | UT | Verfügbar bis 08.11.2019 | Quelle: WDR

"Manchmal stehe ich nachts auf und wein‘ mich tot", sagt Cristina leise. Seit über einem Jahr sitzt sie in der Untersuchungshaft der JVA Köln - und vermisst ihr Kind. Rund 100.000 Kinder in Deutschland haben laut Schätzungen ein Elternteil in Haft. Für den Film "Eltern hinter Gittern" besuchten die Autorinnen Sylvia Nagel und Sonya Winterberg inhaftierte Mütter und Väter, die über ihre Verbrechen, ihre verpassten Chancen und über ihre Sehnsucht nach den Kindern erzählen.