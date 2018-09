Monitor

Freifahrtschein für Erdogan: Die "Normalisierung" der deutsch-türkischen Beziehungen

27.09.2018 | 7 Min. | Verfügbar bis 30.12.2099 | Quelle: ARD

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.12.2099.

Wenn am Donnerstag der türkische Staatspräsident Erdogan nach Deutschland kommt, empfängt ihn die Bundesregierung mit militärischen Ehren und edlem Abendessen. Währenddessen sitzen in der Türkei nach wie vor tausende Menschen aus politischen Gründen in Haft: darunter Wissenschaftler, Journalisten, deutsche Staatsbürger. Die öffentliche Kritik seitens der Bundesregierung ist praktisch verstummt. Gleichzeitig werden auch hierzulande Erdogan-Kritiker strafrechtlich verfolgt. Der Vorwurf: Terror-Propaganda. Autor/-in: Andreas Maus, Baysal Marti