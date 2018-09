Monitor

Schwarz-Blau regiert: Wohin steuert Österreich?

06.09.2018 | 8 Min. | Verfügbar bis 30.12.2099 | Quelle: ARD

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.12.2099.

Vor knapp neun Monaten begann die neue ÖVP/FPÖ-Regierung in Wien ihre Arbeit. Gewählt wurde sie für ihr Versprechen, Zuwanderung noch stärker zu begrenzen. Was sie im Moment aber macht, könnte das Land auf ganz anderen Gebieten grundsätzlich verändern: Einschränkungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vor allem aber tiefe Einschnitte in der Sozialpolitik und beim Arbeitsrecht. Das trifft viele der Menschen, die sie eigentlich ins Amt gewählt haben. Wie sehr hat sich das Land verändert, seit die Rechtspopulisten der FPÖ in Wien mitregieren? Autor/-in: Stephan Stuchlik, Jochen Taßler