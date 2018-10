Morgenmagazin

29.10.2018

Die Wahlverlierer in Hessen sind die Regierungsparteien der Großen Koalition in Berlin: CDU und SPD. Jörg Schönenborn in Wiesbaden: Was ist der Kern des Problems bei der SPD?