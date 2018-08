Neun Monate - Ein Leben beginnt

21.08.2018 | 52 Min. | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2018

Unser Schicksal wird in den neun Monaten vor der Geburt bestimmt. Aber wie werden wir zu den Menschen, die wir sind? In Teil 3 betrachten wir die letzten Wochen der Entwicklung. Die Bauteile des Körpers sind perfekt aufeinander abgestimmt. Doch ein schlecht getimter Prozess oder ein defektes Gen können schwerwiegende Folgen haben. Das Skelett formt unseren Körper und gibt ihm Stabilität. Zuerst bildet sich Knorpel. Das weiche und flexible Gewebe ist die Grundlage für das Skelett. Doch was passiert, wenn der Knorpel nicht aushärtet?