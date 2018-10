Planet Wissen

Mehr Hochwasser durch den Klimawandel?

15.10.2018 | 3 Min. | Verfügbar bis 15.10.2023 | Quelle: WDR

Hochwasser zählen zu den gefährlichsten und teuersten Naturkatastrophen. Extreme Wetterphänomene traten in den vergangenen Jahren zwar nicht häufiger auf, dafür aber deutlich stärker. In welchem Zusammenhang steht das mit dem Klimawandel und wie ist die Situation in Deutschland? Autor: Mathias Tertilt