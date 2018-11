Planet Wissen

Verrückte Gutachten - wenn Menschen entmündigt werden

05.11.2018 | 59 Min. | Verfügbar bis 10.10.2023 | Quelle: SWR

Sie sind die "Gehilfen des Richters", so werden Gutachter genannt. Auf der Grundlage ihrer Beurteilung fällen Juristen das Urteil. Studien und Justizskandale lassen an der Qualität der Gutachten Zweifel aufkommen. Niemand kontrolliert die Gutachter. Doch Mindeststandards, Listen mit kompetenten Gutachtern, spezialisierte Studiengänge sollen verhindern, dass aus einem Gutachten ein "Schlechtachten" wird. Wie begründet ist also die Angst vor der Zwangseinweisung?