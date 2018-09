Planet Wissen

Wie funktioniert Hypnose?

17.09.2018 | 5 Min. | Verfügbar bis 17.09.2023 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 17.09.2023.

Hypnose kann bei der Bewältigung vieler Probleme hilfreich sein. Aber wie funktioniert sie eigentlich - und was ist eine Trance? Was passiert dabei in unserem Gehirn?