Servus Baby

Folge 1 - Hölle

11.09.2018 | 29 Min. | UT | Verfügbar bis 23.02.2019 | Quelle: © Bayerischer Rundfunk

Es ist ein bisschen so wie "Sex in the City". Allerdings nicht in New York, sondern in München. In der ersten Folge "Hölle" wird Lou von ihrem Freund sitzengelassen und muss ihr Leben neu ausrichten ... und das mit Anfang 30. In den Hauptrollen: Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos, Xenia Tiling, Maxi Schafroth, Felix Hellmann, Frederic Linkemann, u. a.