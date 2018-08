Servus Baby

Folge 4 - Panisch

11.09.2018 | 29 Min. | UT | Verfügbar bis 23.02.2019 | Quelle: © Bayerischer Rundfunk

In der vierten Folge "Panisch" versucht Tati sich sehnsüchtig ihren Kinderwunsch zu erfüllen und schlittert in allerlei Peinlichkeiten und womöglich in ein Happy End. In den Hauptrollen: Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos, Xenia Tiling, Maxi Schafroth, Felix Hellmann u. a.