8 m² Einsamkeit - Solitary

21.11.2018 | 86 Min. | Verfügbar bis 28.11.2018 | Quelle: WDR

"8m² Einsamkeit" ("Solitary") ist die filmische Entdeckung der dunklen Seite des amerikanischen Justizsystems: die Langzeit-Isolationshaft, in der Gefangene vollkommen von äußeren Einflüssen isoliert sind und deren einziger Kontakt der mit den Aufsehern ist. Ein Jahr lang beobachtet Regisseurin Kristi Jacobsen den Alltag der Inhaftierten und Wärter im "Red Onion", einem von Amerikas "Supermax"-Gefängnissen. Der Film zeigt vor allem die Widerstandskraft des menschlichen Geistes und wirft provokante Fragen auf zur Art der Bestrafung Krimineller in den USA von heute. "8m2 Einsamkeit ist 2018 mit dem Documentary Emmy Award in der Kategorie "Outstanding Investigative Documentary" ausgezeichnet worden.