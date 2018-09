WDR.DOK

Dream Empire - Chinas Immobilienblase

12.09.2018 | 72 Min.

Chinas Immobilienmarkt boomt. Und davon will auch Jana profitieren. Die junge Frau aus der Provinz zieht in die Millionenstadt Chongqing, um dort ihre Geschäftsidee umzusetzen: eine Agentur zur Vermittlung ausländischer Schauspieler. Gebucht werden sie von Immobilienunternehmen, um den Neubau-Wohnungen auf der grünen Wiese ein internationales Image zu verleihen - denn so lassen sie sich besser verkaufen. Der Dokumentarfilm begleitet Jana mehrere Jahre und erzählt ihre Geschichte als Chronologie eines ökonomischen Absturzes. Autor/-in: David Borenstein